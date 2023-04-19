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Глава Краснодарского края рассказал о мерах безопасности в период курортного сезона

В нынешнем году в Краснодарском крае во время курортного сезона обеспечивать порядок в общественных местах будет 1 тысяча полицейских. Об этом и других мерах обеспечения безопасности отдыхающих сообщил Лайфу губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Названы меры безопасности в период курортного сезона
© Вести Подмосковья

«Охрану порядка в общественных местах в сезон будет обеспечивать 1 тысяча полицейских. Все пляжи оборудованы системами видеонаблюдения, медицинскими пунктами, организованы дежурства спасателей», — сказал глава края.

Кондратьев добавил, что на таких флагманских курортах, как Анапа, Геленджик и Сочи, в текущем году установят свыше сотни камер видеонаблюдения. Работать они будут около социальных объектов и в популярных местах.

«Что касается новой транспортной логистики, туристы адаптировались к режиму «закрытого неба». Мы готовимся к пиковым нагрузкам на гостевые маршруты, ведущие на черноморо-азовское побережье. Для удобства автотуристов традиционно снимаем реверсное движение, связанное с ремонтом на региональных трассах, чтобы уменьшить заторы», — отметил Кондратьев.

Напомним, цены на отдых в Сочи в текущем году могут вырасти до 30%. Рост цен спрогнозировал Альянс туристических агентств.

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