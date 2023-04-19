"Уральские авиалинии" дарят ветеранам ВОВ бесплатные перелеты

"Авиабилеты со 100% скидкой можно выписать в кассах вашего города и в офисах уполномоченных агентов. Не забудьте взять с собой удостоверение, подтверждающее статус участника или инвалида ВОВ (статьи 14, 15, 17 ФЗ о ветеранах)", – отметили в пресс-службе авиакомпании.