"Уральские авиалинии" дарят ветеранам ВОВ бесплатные перелеты
По доброй традиции в преддверии Дня Победы авиакомпания "Уральские авиалинии" предоставляет участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны бесплатные авиабилеты. Акция распространяется на все регулярные рейсы по России с вылетами с 3 по 12 мая, сообщает "Уралинформбюро".
"Авиабилеты со 100% скидкой можно выписать в кассах вашего города и в офисах уполномоченных агентов. Не забудьте взять с собой удостоверение, подтверждающее статус участника или инвалида ВОВ (статьи 14, 15, 17 ФЗ о ветеранах)", – отметили в пресс-службе авиакомпании.
Сопровождающему участника или инвалида ВОВ предоставляется скидка в размере с 90%.
Оформить льготные билеты можно по 12 мая включительно.