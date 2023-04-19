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"Уральские авиалинии" дарят ветеранам ВОВ бесплатные перелеты

По доброй традиции в преддверии Дня Победы авиакомпания "Уральские авиалинии" предоставляет участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны бесплатные авиабилеты. Акция распространяется на все регулярные рейсы по России с вылетами с 3 по 12 мая, сообщает "Уралинформбюро".

"Уральские авиалинии" дарят ветеранам ВОВ бесплатные перелеты
© Уралинформбюро

"Авиабилеты со 100% скидкой можно выписать в кассах вашего города и в офисах уполномоченных агентов. Не забудьте взять с собой удостоверение, подтверждающее статус участника или инвалида ВОВ (статьи 14, 15, 17 ФЗ о ветеранах)", – отметили в пресс-службе авиакомпании.

Сопровождающему участника или инвалида ВОВ предоставляется скидка в размере с 90%.

Оформить льготные билеты можно по 12 мая включительно.

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