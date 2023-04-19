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3 минуты назад

В Сочи запустят туристический ретро-поезд к майским праздникам

Lenta.ru

Туристический ретро-поезд «Сочи», который курсирует по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра, в этом сезоне будет запущен к майским праздникам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

В Сочи запустят туристический ретро-поезд к майским праздникам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«С 29 апреля начнет курсировать туристический поезд "Сочи". Состав пройдет по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра (Абхазия)», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, считающийся одним из старейших туристических поездов «Сочи» будет перевозить пассажиров между популярными курортными городами Черноморского побережья на протяжении всего сезона вплоть до ноября. При этом состав начнет курсировать по обновленному расписанию, которое позволит путешественникам посвятить больше времени знакомству с достопримечательностями.

Новости путешествий,Федеральная пассажирская компания,
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