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2 часа назад

Власти Таиланда отложили введение туристического сбора до сентября

Газета.Ruиещё 5

Власти Таиланда в очередной, пятый раз перенесли введение туристического сбора с июня до осени 2023 года, сообщает газета Pattaya Mail. "Сбор в размере 300 бат ($9) с иностранцев, въезжающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, перенесен как минимум на сентябрь. Это пятая задержка введения туристического сбора с момента первого обсуждения этой идеи в 2018 году", - пишет издание. Причиной задержки называют сложности с отсеиванием категорий лиц, не попадающих под сбор, а также проблему реализации нововведения, когда речь идет о путешествующих по воде и суше. Согласно имеющейся информации, новый налог будет использоваться для покрытия расходов на развитие туристической инфраструктуры и медицинское обслуживание туристов. Также собранные средства планируют тратить на кремацию или компенсацию в случае ДТП с многочисленными жертвами. Ранее сообщалось, что в Таиланде не продлили действие 45-дневного безвизового режима для россиян.

Власти Таиланда отложили введение туристического сбора до сентября
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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