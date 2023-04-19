Власти Таиланда отложили введение туристического сбора до сентября

Власти Таиланда в очередной, пятый раз перенесли введение туристического сбора с июня до осени 2023 года, сообщает газета Pattaya Mail. "Сбор в размере 300 бат ($9) с иностранцев, въезжающих в Таиланд по воздуху, суше или морю, перенесен как минимум на сентябрь. Это пятая задержка введения туристического сбора с момента первого обсуждения этой идеи в 2018 году", - пишет издание. Причиной задержки называют сложности с отсеиванием категорий лиц, не попадающих под сбор, а также проблему реализации нововведения, когда речь идет о путешествующих по воде и суше. Согласно имеющейся информации, новый налог будет использоваться для покрытия расходов на развитие туристической инфраструктуры и медицинское обслуживание туристов. Также собранные средства планируют тратить на кремацию или компенсацию в случае ДТП с многочисленными жертвами. Ранее сообщалось, что в Таиланде не продлили действие 45-дневного безвизового режима для россиян.