На майские вырастет число авиарейсов из Салехарда в Москву и Тюмень

28 и 29 апреля можно будет вылететь в Салехард из российской столицы и тюменского аэропорта Рощино. В эти же дни будут выполнены полеты в обратном направлении. Кроме того, дополнительные рейсы по тем же направлениям запланированы на 9 и 10 мая. Билеты доступны в кассах и на портале ямальского перевозчика.