На майские вырастет число авиарейсов из Салехарда в Москву и Тюмень

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в Москву и Тюмень. Билеты доступны в кассах и на портале перевозчика.
«В преддверии майских праздников авиакомпания «Ямал» традиционно увеличивает количество рейсов из столицы ЯНАО», – говорится в сообщении авиакомпании.
28 и 29 апреля можно будет вылететь в Салехард из российской столицы и тюменского аэропорта Рощино. В эти же дни будут выполнены полеты в обратном направлении. Кроме того, дополнительные рейсы по тем же направлениям запланированы на 9 и 10 мая. Билеты доступны в кассах и на портале ямальского перевозчика.
«ФедералПресс» информировал ранее о том, что в Ямальском районе ЯНАО после закрытия зимников увеличится число вертолетных рейсов. Полеты будут выполняться, когда заявки на одно направление подадут не менее 17 человек.