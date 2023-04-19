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2 часа назад

В майские праздники вырастет число авиарейсов из Салехарда в Москву и Тюмень

РИА "ФедералПресс"

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительные рейсы в Москву и Тюмень. Билеты доступны в кассах и на портале перевозчика.

На майские вырастет число авиарейсов из Салехарда в Москву и Тюмень
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В преддверии майских праздников авиакомпания «Ямал» традиционно увеличивает количество рейсов из столицы ЯНАО», – говорится в сообщении авиакомпании.

28 и 29 апреля можно будет вылететь в Салехард из российской столицы и тюменского аэропорта Рощино. В эти же дни будут выполнены полеты в обратном направлении. Кроме того, дополнительные рейсы по тем же направлениям запланированы на 9 и 10 мая. Билеты доступны в кассах и на портале ямальского перевозчика.

«ФедералПресс» информировал ранее о том, что в Ямальском районе ЯНАО после закрытия зимников увеличится число вертолетных рейсов. Полеты будут выполняться, когда заявки на одно направление подадут не менее 17 человек.

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