Из Челябинска планируют запустить авиарейсы в Монголию

Росавиация выдала допуск Red Wings на авиаперелеты из Челябинска в столицу Монголии.

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Росавиация выдала разрешение авиакомпании Red Wings на осуществление перелетов из Челябинска в Улан-Батор. Соответствующий приказ опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Исходя из документа, авиаперевозчик может выполнять рейсы из столицы Южного Урала в Улан-Батор каждый день. Также Red Wings получил допуск на осуществление полетов в столицу Монголии из Барнаула, Улан-Удэ, Томска.