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11 минут назад

Из Челябинска планируют запустить авиарейсы в Монголию

УралПолит.Ru

Росавиация выдала допуск Red Wings на авиаперелеты из Челябинска в столицу Монголии.

Из Челябинска планируют запустить авиарейсы в Монголию
Фото: УралПолит.RuУралПолит.Ru

Росавиация выдала разрешение авиакомпании Red Wings на осуществление перелетов из Челябинска в Улан-Батор. Соответствующий приказ опубликован на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Исходя из документа, авиаперевозчик может выполнять рейсы из столицы Южного Урала в Улан-Батор каждый день. Также Red Wings получил допуск на осуществление полетов в столицу Монголии из Барнаула, Улан-Удэ, Томска.

Отметим, что Red Wings сохранит и полеты из Челябинска в Анталью, а также в Стамбул. В то же время Росавиация аннулировала временный допуск Azur Air на рейс Челябинск - Анталья.

Новости путешествий,Red Wings,Росавиация,
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