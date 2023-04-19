Бьюти-блогерша Шантель Оттен провела ночь в роскошном отеле и удивилась пятнам, которые оставила ее кожа на простынях на следующее утро. Об этом она рассказала в TikTok.

На опубликованных в соцсети кадрах видно, что белое постельное белье девушки испачкано крупными коричневыми разводами.

«Бедные сотрудники отеля обнаружат этот кошмар, когда придут убираться в комнате. Это самое ужасное, что могло случиться. Надеюсь, это меня не прославит», — выразила свое сожаление Оттен на камеру.

Далее героиня ролика объяснила, что причиной загрязнения простыней стал автозагар, которым она воспользовалась ранее.

Подписчики поддержали блогершу в комментариях, утверждая, что случившееся с ней — привычная ситуация для службы клининга.