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Пассажиры просят снять ограничения на провоз жидкостей в самолетах

По информации издания «Коммерсантъ», в организации обратили внимание, что к ним постоянно обращаются пассажиры со справедливыми замечаниями «в части пересмотра данных правил», поскольку они устарели. По мнению заявителей, необходимо либо смягчить, либо вовсе отменить действующую сейчас планку в 100 миллилитров.

Пассажиры просят снять ограничения на провоз жидкостей в самолетах
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Руководитель объединения Илья Зотов отметил, что необходимо тщательно взвесить и обсудить эту инициативу с экспертным отраслевым сообществом. По его словам, возможность таких изменений сейчас обсуждается в аэропортах Великобритании. При этом Зотов указал, что в аэропортах и авиакомпаниях пересмотр правил обсуждают неохотно.

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