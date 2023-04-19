Пассажиры просят снять ограничения на провоз жидкостей в самолетах

По информации издания «Коммерсантъ» , в организации обратили внимание, что к ним постоянно обращаются пассажиры со справедливыми замечаниями «в части пересмотра данных правил», поскольку они устарели. По мнению заявителей, необходимо либо смягчить, либо вовсе отменить действующую сейчас планку в 100 миллилитров.

Руководитель объединения Илья Зотов отметил, что необходимо тщательно взвесить и обсудить эту инициативу с экспертным отраслевым сообществом. По его словам, возможность таких изменений сейчас обсуждается в аэропортах Великобритании. При этом Зотов указал, что в аэропортах и авиакомпаниях пересмотр правил обсуждают неохотно.