Туристы из России променяли Турцию на Египет

Российские туристы нашли альтернативы подорожавшим путевкам в Турцию. Так, в 2023 году жители России все чаще предпочитают отправляться на отдых в Египет. Соответствующая информация опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По словам туроператоров, жители России стали намного чаще обращаться к ним с просьбой подобрать туристическое направление, которое заменило бы отдых на побережье Антальи.

Отмечается, что на данный момент туристы предпочитают поездки в Египет, так как стоимость отдыха в этой стране является более приемлемой.