Российская туристка поехала в четырехзвездочный отель Radisson Resort Ras Al Khaimah Marjan Island в ОАЭ и описала отдых фразой «главное разочарование — русские». Своим отзывом девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».
Автор публикации рассказала, что остановилась в гостинице в Рас-эль-Хайме за 162 тысячи рублей на двоих и осталась довольна отелем и номером.
«Все очень хорошо продумано: есть розетки, зарядки, даже провода в тумбочке под разные телефоны лежат, — пояснила она. — Халаты, тапочки, качественные косметические средства».
При этом девушка пожаловалась на набирающих горы еды в ресторане гостиницы русских.
«Особенно красной рыбы на завтрак, — добавила она. — Потом эти горы стоят на столе. И официанты долго не убирают: может, думают, что человек просто отошел и вернется доедать, или не знают, как на такое реагировать».
Путешественница также подчеркнула, что соотечественники часто конфликтуют с барменами и требуют налить сразу двойную или тройную порцию алкоголя.
«В отеле правило: один стакан напитка в одни руки за один подход, — объяснила она. — И всех этого правила стараются придерживаться».