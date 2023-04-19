Туры по Петербургу презентовали в Ереване

Комитет по туризму из Санкт-Петербурга представил в Ереване туры по Северной столице России впервые за последние пять лет. В презентации участвовали представители музеев, заповедников, гостиниц и судоходных компаний. На встрече побывала корреспондент «МИР 24» Ирина Мкртчян.

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Совместить культурный и активный отдых. После осмотра Петергофа и музеев туристам предлагают прогулку на теплоходе. В программе – живая музыка и разведение мостов.

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«Теплоходы делают остановку, можно прогуляться и дальше продолжить прогулку на теплоходе. Есть комбо-билет, можно совместить водную прогулку с автобусом и в течение дня пересаживаться с теплохода на автобус, объезжать любые пробки на теплоходе, что очень удобно», – сказала директор по развитию судоходной компании Алена Фиш.

Ежегодно в Санкт-Петербурге открываются новые точки притяжения, и турагенты гармонично включают их в маршруты. Ведь главная задача, чтобы туристы возвращались и во второй, и в третий раз.

«Измененный облик бывших промышленных объектов, пространства, где можно поесть. Тут выставки проходят, коворкинги для молодежи, куда можно прийти семьями. Тур становится интересным, потому что сочетает и классические элементы, и новые, современные», – сказала заместитель генерального директора Городского информационного бюро Санкт-Петербурга Юлия Бондарева.

Прямые рейсы из Еревана в Петербург осуществляют сразу несколько авиаперевозчиков, поэтому тур можно организовать и на четыре дня, и на неделю. Армянским туристам выгодней брать групповые путевки. Неделя обойдется в среднем в 70 тысяч рублей. В стоимость входят перелет, проживание в трех- или четырехзвездочном отеле, плюс несколько экскурсий. Если бронировать билеты заранее, то выйдет дешевле.

«Мы приглашаем компании, которые занимаются выездным туризмом. Они напрямую связываются с туроператорами Петербурга», – отметила директор ереванской туристической компании Лариса Мкоян.

А уже в июле армянские турфирмы представят свои маршруты в Санкт-Петербурге. Ведь республика входит в пятерку самых популярных маршрутов у россиян, отметили в Комитете по туризму Северной столицы.