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Россия планирует привлекать больше туристов из арабских стран

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Стало известно о возобновлении турпотока между Россией и Азией, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Pravda.Ru.

Россия планирует привлекать больше туристов из арабских стран
© nsn.fm

Как сообщил эксперт по туризму Александр Бандурин, поток туристов уже начал формироваться, однако требуется подготовка инфраструктуры для принятия путешественников из арабских стран.

В настоящее время арабская инфраструктура только начинает развиваться, в то время, как в Китае инфраструктура для туристов уже сформирована.

Специалист отметил, что необходима подготовка экскурсоводов и информационных материалов для арабских путешественников, а также упрощение визового режима и наличия аэропортовой инфраструктуры.

Ожидается, что на решение всех вопросов уйдет до двух лет, после чего можно будет ожидать активного приема туристов из арабского мира в России.

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