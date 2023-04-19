Россия планирует привлекать больше туристов из арабских стран
Стало известно о возобновлении турпотока между Россией и Азией, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Pravda.Ru.
Как сообщил эксперт по туризму Александр Бандурин, поток туристов уже начал формироваться, однако требуется подготовка инфраструктуры для принятия путешественников из арабских стран.
В настоящее время арабская инфраструктура только начинает развиваться, в то время, как в Китае инфраструктура для туристов уже сформирована.
Специалист отметил, что необходима подготовка экскурсоводов и информационных материалов для арабских путешественников, а также упрощение визового режима и наличия аэропортовой инфраструктуры.
Ожидается, что на решение всех вопросов уйдет до двух лет, после чего можно будет ожидать активного приема туристов из арабского мира в России.