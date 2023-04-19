Россия планирует привлекать больше туристов из арабских стран

Стало известно о возобновлении турпотока между Россией и Азией, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Pravda.Ru.

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Как сообщил эксперт по туризму Александр Бандурин, поток туристов уже начал формироваться, однако требуется подготовка инфраструктуры для принятия путешественников из арабских стран.

В настоящее время арабская инфраструктура только начинает развиваться, в то время, как в Китае инфраструктура для туристов уже сформирована.

Специалист отметил, что необходима подготовка экскурсоводов и информационных материалов для арабских путешественников, а также упрощение визового режима и наличия аэропортовой инфраструктуры.