В Таиланде ждут миллион-полтора туристов из России

Туристическое управление Таиланда (TAT) и туроператор Coral Travel 18 апреля провели для турагентств презентацию возможностей отдыха в этой стране предстоящим летом. Поводом послужило завершение зимнего сезона, который сложился очень удачно. По информации замдиректора московского офиса TAT Чатчадарач Кулахонг, c начала года Таиланд посетили более 630 тыс. туристов из нашей страны. По количеству визитов россияне находятся на третьем месте, уступая лишь жителям Малайзии и Китая. При этом буквально 10 дней назад Россия лидировала: соотношение изменилось после того, как в апреле объем перевозки из России значительно сократился. Однако, несмотря на это, до конца года в Таиланде рассчитывают принять как минимум миллион туристов из нашей страны, а возможно, и полтора.

Фото: Tourdom Tourdom

Такой оптимизм связан с простыми условиями въезда в Таиланд и разнообразными туристическими возможностями, которые могут привлечь туристов круглый год. Акцент делается не на пляжи, а на интересные впечатления. Руководитель службы маркетинга московского офиса TAT Константин Кинель привел примеры. В Бангкоке теперь предлагают фуд-туры. Это когда гостей полтора часа возят на экскурсионном автобусе с остановками у мишленовских кафе, чтобы попробовать лучший суп «том ям» и лапшу «пад тай». В Паттайе готовы показать главные плантации, где выращивают манго, мангостины и прочую экзотику – именно эти фрукты россияне коробками везут домой в качестве сувениров. Кроме того, Паттайя теперь позиционируется как семейный курорт. В 2021 году там открылся аквапарк Columbia Pictures Aquaverse, а всего по разнообразию развлечений для детей город не уступает Пхукету. На этом острове туристам советуют смотреть Пхукет-таун и выходить в море на катамаранах, лодках, яхтах – заниматься дайвингом и снорклингом, смотреть окрестности. Что касается севера страны, провинции Чиангмай, то туда Константин Кинель рекомендует приезжать тем, кто уже был в Таиланде и хочет глубже проникнуться культурой. С познавательной точки зрения интересна и провинция Канчанабури на западе, где протекает река Квай и сосредоточено множество храмов.

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По словам представителей турофиса, сейчас на курортах еще ощущаются последствия пандемии. Это нехватка персонала в отелях и ресторанах, так как многих сотрудников сократили и теперь нужно срочно искать и обучать людей. Готовность Пхукета к массовому приему туристов Константин Кинель оценил на 75%, Паттайи – 70%. Проблему обещают решить к октябрю, в том числе за счет приглашения на работу граждан других стран Юго-Восточной Азии.

Турагенты, конечно же, интересовались особенностями климата в Таиланде летом. Константин Кинель подтвердил, что дожди бывают, но они, как правило, длятся не более 15 минут и не мешают туристам: «Отдыхать можно везде. Если человек пришел считать дождливые дни, то ему будет тяжело в любой сезон». Также прозвучал вопрос по поводу медуз. Чаще всего их можно встретить в районе Хуахина, так как море там мелководное и хорошо прогревается.