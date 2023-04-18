ERR: отельеры в Эстонии признали незаменимость туристов из России

Отельеры их эстонского уезда Ида-Вирумаа признали, что российские туристы незаменимы для бизнеса. Об этом говорится в сообщении интернет-портала ERR.

По данным портала, в первые два месяца 2023 года число иностранных постояльцев в отелях сократилось почти на половину и составили порядка 2515 человек. При этом в январе и феврале страну посетили лишь 330 российских туристов.