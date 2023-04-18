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1 час назад

ERR: отельеры в Эстонии признали незаменимость туристов из России

Газета.Ru

Отельеры их эстонского уезда Ида-Вирумаа признали, что российские туристы незаменимы для бизнеса. Об этом говорится в сообщении интернет-портала ERR.

ERR: отельеры в Эстонии признали незаменимость туристов из России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным портала, в первые два месяца 2023 года число иностранных постояльцев в отелях сократилось почти на половину и составили порядка 2515 человек. При этом в январе и феврале страну посетили лишь 330 российских туристов.

«Заменить российских туристов финскими у отелей Ида-Вирумаа пока не получается. В первые два месяца прошлого года число российских клиентов в местных предприятиях гостиничного сектора составило около 3500», — говорится в сообщении.

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