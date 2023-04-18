Туроператоры продлевают зимние программы по ОАЭ на лето

Учитывая высокий спрос на туры в ОАЭ, обозначившийся еще в прошлом году, многие туроператоры продлили свои зимние полетные программы на лето. Редакция TourDom.ru выяснила подробности.

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В частности, ANEX Tour расширил летний ассортимент перевозки, взяв на рейсах авиакомпании Emirates из Москвы и Санкт-Петербурга в Дубай блоки мест. Ежедневные вылеты запланированы с мая до конца сентября. К достоинствам этого перелета специалисты относят повышенную норму провоза багажа – до 30 кг, что оценят любители дубайского шопинга.

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Использование рейсов разных по уровню сервиса перевозчиков позволит туроператору охватить разные сегменты. «Как правило, для туристов, выбирающих отели класса люкс, перелет Emirates предпочтительнее», – пояснили в компании.

Помимо этого, туроператор по-прежнему держит блоки мест на рейсах в Дубай авиакомпании flydubai из Москвы, Санкт-Петербурга. Екатеринбурга, Казани, Минеральных Вод, Самары, Уфы и Новосибирска.

В том же масштабе, что и зимой, продолжат летать в Эмираты летом Coral Travel и TEZ TOUR. Оба туроператора продлевают на лето квоту на рейсах Air Arabia Abu Dhabi из Домодедово в Абу-Даби. В мае запланированы 7 вылетов в неделю, как и ранее, в июне – 6.

В расписании двух компаний по-прежнему стоят и программы Air Arabia в Шарджу – ежедневные рейсы из Москвы, по четыре вылета в неделю из Екатеринбурга, по три – из Казани и Уфы.

Впервые взял гарантированные места на летних рейсах в Эмираты «Интурист». Туроператор будет формировать туры с перелетом flydubai из 8 городов России. «Из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга вылеты ежедневные, из других городов – по 3 раза в неделю, в зависимости от расписания авиаперевозчика», – сообщили в компании.

Специалисты пояснили, что ожидают высокого спроса на летние туры – направление становится для некоторых туристов альтернативой Турции. Спрос стимулируют и спецпредложения от отелей, позволяющие отдохнуть в несезон по приемлемым ценам.