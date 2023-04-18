Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов рассказал, почему могут вырасти цены на авиабилеты.
По его словам, для обслуживания самолетов авиакомпаниям необходимо покупать запчасти, а они в России больше не продаются. Поставки по неофициальным каналам обходятся недешево, что в итоге отражается на стоимости билетов на самолеты, если правительство не возьмет часть расходов на себя.
Борисов уточнил, что в случае выделения субсидии проблема повышения цен на авиабилеты может быть снята. В противном случае цены вырастут, а спрос упадет, и жители России будут летать меньше, передает aif.ru.