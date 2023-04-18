Почему могут вырасти цены на авиабилеты

По его словам, для обслуживания самолетов авиакомпаниям необходимо покупать запчасти, а они в России больше не продаются. Поставки по неофициальным каналам обходятся недешево, что в итоге отражается на стоимости билетов на самолеты, если правительство не возьмет часть расходов на себя.