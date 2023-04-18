$81.63+0.1289.66-0.50
2 часа назад

Почему могут вырасти цены на авиабилеты

Вечерняя Москва

Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов рассказал, почему могут вырасти цены на авиабилеты.

Почему могут вырасти цены на авиабилеты
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, для обслуживания самолетов авиакомпаниям необходимо покупать запчасти, а они в России больше не продаются. Поставки по неофициальным каналам обходятся недешево, что в итоге отражается на стоимости билетов на самолеты, если правительство не возьмет часть расходов на себя.

Борисов уточнил, что в случае выделения субсидии проблема повышения цен на авиабилеты может быть снята. В противном случае цены вырастут, а спрос упадет, и жители России будут летать меньше, передает aif.ru.

Новости путешествий,Федор Борисов,ВШЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий