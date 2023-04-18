Пассажиры просят отменить ограничения на провоз жидкостей в самолете

Минтрансу предложили отменить ограничения на провоз жидкостей в салоне самолета. С такой просьбой обратилось общероссийское объединение пассажиров, сообщает «Коммерсантъ».
Сейчас на борт самолета в ручной клади можно пронести до литра жидкости, но в таре, не превышающей 100 миллилитров. Глава объединения Илья Зотов подтвердил отправку письма ведомству и заявил, что в их организацию регулярно поступают обращения от пассажиров поводу изменения данного правила:
Илья Зотов глава Общероссийского объединения пассажиров «Большинство людей, которые летали самолетом, сталкивались с ситуацией, когда изымают воду, которую они планируют провезти, при этом сейчас разрешено провозить любые жидкости до 1 литра, важно только разливать это по емкостям 100 мл. Мы считаем это абсолютно абсурдным, если литр разрешен, литр должен быть провезен. В дополнение к этому скажу, что с 2012 года у нас большинство аэропортов оснащены устройствами, позволяющими определить состав жидкости. Показательная история, когда ребенок идет с водой 0,5 литра, это обычная вода, но воду изымают, организованные туристические группы детей заставляют приобретать дополнительно воду уже в чистой зоне аэропорта, формируя тем самым доходы аэропорта. Таким образом налицо абсолютная коммерциализация данного вопроса, а не забота о безопасности».
Правила, ограничивающие объем тары для жидкости в ручной клади, были введены Минтрансом в 2007 году после предотвращенной попытки взорвать самолеты, летевшие из Лондона в США, с помощью самодельных жидких бомб.
А вот главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров считает , что безопасность важнее, чем формальное неудобство:
Роман Гусаров главный редактор портала Avia.ru «Действительно, в большом объеме жидкости, как силовые структуры утверждают, возможно растворить некое взрывчатое воспламеняющееся вещество, которое может быть не обнаружено аэропортовыми сканерами, соответственно, злоумышленник может пронести некое взрывное или воспламеняющееся устройство на борт воздушного судна. Какой-то большой проблемы лично, как пассажир, не вижу в данных ограничениях, 100 мл позволяет взять с собой одеколон, духи, крем, вещи, которые вам необходимы, даже если вы летите без багажа, только с ручной кладью. Что касается именно жидкости, воды, то в любой авиакомпании на борту достаточно жидкости, воды, даже у авиакомпании «Победа», которая формально не кормит, всегда есть вода на борту, по первому требованию пассажира ее предоставляют. Все остальные жидкости в полете пассажиру не нужны, разве что детское питание. Но насчет детского питания есть в правилах определенные исключения, как пассажир я бы хотел сохранить подобные ограничения, во всяком случае, из нашей безопасности. Всякого рода аргументы, что они на этом наживаются, — это абсолютно притянуто за уши, мне кажется, подобные аргументы могут выдвигать только очень безответственные люди».
В начале апреля жидкость в ручной клади разрешили провозить в Великобритании. Пока речь идет только о международном аэропорте Лондон-Сити. В аэропорту установлены новые компьютерные томографы, которые создают более подробные изображения того, что находится внутри сумок. Правительство требует, чтобы все крупные аэропорты Британии начали использовать подобные технологии к июню 2024 года.