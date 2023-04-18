Пассажиры просят отменить ограничения на провоз жидкостей в самолете

Роман Гусаров главный редактор портала Avia.ru «Действительно, в большом объеме жидкости, как силовые структуры утверждают, возможно растворить некое взрывчатое воспламеняющееся вещество, которое может быть не обнаружено аэропортовыми сканерами, соответственно, злоумышленник может пронести некое взрывное или воспламеняющееся устройство на борт воздушного судна. Какой-то большой проблемы лично, как пассажир, не вижу в данных ограничениях, 100 мл позволяет взять с собой одеколон, духи, крем, вещи, которые вам необходимы, даже если вы летите без багажа, только с ручной кладью. Что касается именно жидкости, воды, то в любой авиакомпании на борту достаточно жидкости, воды, даже у авиакомпании «Победа», которая формально не кормит, всегда есть вода на борту, по первому требованию пассажира ее предоставляют. Все остальные жидкости в полете пассажиру не нужны, разве что детское питание. Но насчет детского питания есть в правилах определенные исключения, как пассажир я бы хотел сохранить подобные ограничения, во всяком случае, из нашей безопасности. Всякого рода аргументы, что они на этом наживаются, — это абсолютно притянуто за уши, мне кажется, подобные аргументы могут выдвигать только очень безответственные люди».