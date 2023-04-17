Раскрыты преимущества отдыха в одном из самых старых городов России

В Муроме — одном из старейших городов России, который в прошлом году стал частью Золотого кольца, — открылся одноименный четырехвездочный отель. Корреспондентка «Ленты.ру» провела в нем выходные и выяснила, чем удивляют муромляне своих гостей.

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Известно, что в конце XVIII века по плану архитектора Ивана Лема в Муроме была построена главная улица — Московская. Там селились зажиточные купцы и мещане. На первых этажах домов располагались магазины и питейные заведения, а на вторых — мебелированные номера.

Первый этаж здания представлен в виде открытого городского пространства. Так, с одной стороны «Мурома» расположена камерная гостиная, где можно провести встречу или поработать за компьютером, а с другой — популярное у местных жителей кафе «УтроВечер» с собственной кондитерской.

Помимо этого, на верхних этажах находятся современные гостиничные номера в пастельных тонах с премиальной косметикой LIA LAB из сочинской Красной поляны, чайно-кофейные станции с травяными сборами и мини-версия фирменных калачей в качестве комплимента для гостей. Кроме того, в отеле предусмотрены номера трех категорий, каждый из которых оснащен кроватью с ортопедическим матрасом, а также вафельными халатами, тапочками и защищающими от света шторами blackout.

По словам совладелицы коллекции отелей WeFamilyGroup Марины Старчиковой, главной особенностью туристического объекта являются сотрудники, которые создают комфортные условия для проживания.

Храмовый комплекс

Команда отеля предлагает постояльцам авторский тур по городу с профессиональным гидом и трансфером. Так, гости могут погрузиться в историческую атмосферу Мурома, посетив Спасо-Преображенский монастырь на холму у берега реки Оки. В комплексе богослужебных построек покоится мощевик преподобного Илии Муромского, канонизированного былинного богатыря.

При монастыре открыта лавка, где прихожане могут купить легендарные муромские калачи и ремесленный квас, который продается во многих супермаркетах центральной России

Кроме того, в ходе экскурсии туристам предлагают узнать о Свято-Троицком женском монастыре, где покоятся мощи святых Петра и Февронии, покровителей супружества, и Свято-Благовещенском мужском монастыре. Последний был основан по указу Ивана Грозного в XVI веке, и в нем находятся мощи князей Черниговских Константина Михаила и Федора, которых почитают как крестителей муромской земли.

Историко-художественный музей

Муромская земля славится великими учеными, купцами и инженерами. Один из них — Владимир Козьмич Зворыкин, создатель телевидения, первого медицинского гастроскопа и многих других электронных изобретений. После революции в 1919 году Зворыкин мигрировал в США, где в дальнейшем совместно с Давидом Сарновым создал первые телепередачи.

Узнать, чем жил город до революции и познакомиться с его коллекцией экспонатов можно в выставочном зале местного Историко-художественного музея, где регулярно организуются тематические выставки. Основное здание музея расположено в доме купцов Зворыкиных, которое в настоящее время реставрируют.

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