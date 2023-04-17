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На европейском курорте туристка заразилась смертельным тропическим вирусом

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Во Франции на Лазурном берегу туристка заразилась смертельным вирусом от укуса комара. Об этом сообщает издание The Sun.

На европейском курорте туристка заразилась смертельным тропическим вирусом
© Фото: wikipedia.org/Синявский Борис

Известно, что речь идет о лихорадке денге. По возвращении на родину 44-летняя женщина три дня провела с лихорадкой. Ее тело болело и покрылось пятнами. Однако туристке повезло — ей удалось вылечиться, хотя смертельный исход заболевания не маловероятен.

Врачей и экологов удивляет тот факт, что женщина заразилась именно в Европе, поскольку обитают комары-распространители заболевания исключительно в тропических странах. Однако из-за глобального потепления переносчики заболевания все чаще мигрируют на север.

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