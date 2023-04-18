Авиакомпании России принимают меры по доступным ценам на билеты

Российские авиакомпании работают над увеличением спроса для формирования доступных цен на авиабилеты. Об этом сообщает РИА Новости.

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При этом в Министерстве транспорта России отметили, что субсидирование программы внутренних перевозок было продлено. С ноября 2022 года по март 2023 года на это выделено 25,3 млрд руб.

«В Минтрансе особо отметили, что продолжают работу над продлением данной меры поддержки на летний сезон 2023 года», — говорится в сообщении.