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Турагрегаторы попросили дать им возможность продавать комплексный продукт

В Госдуме обсудили законопроект о туристических агрегаторах. На заседании Экспертного совета профильного комитета нижней палаты онлайн-сервисы попросили дать им возможность продавать комплексный турпродукт, пишет ТАСС.

Турагрегаторы попросили дать им продавать комплексный продукт
© tourdom.ru

Сейчас в законе нет понятия «туристический агрегатор». Турист не может за один раз купить транспорт и проживание. Эта деятельность автоматически приравняла бы сервис к туроператору с обязанностью получать фингарантии. Поэтому участники Экспертного совета попросили законодательно урегулировать этот процесс.

Также поднимался вопрос о борьбе с фишинговыми и фейковыми сайтами, которые работают под видом агрегаторов и подрывают доверие к добросовестным сайтам. Поэтому нужно четко определить основные параметры работы сервисов, чтобы бороться с мошенниками. Тех, кто не соответствует, – надо блокировать. Кроме того, законодательное регулирование защитит платформы в судах.

Представители ресурсов отмечают, что на их долю приходится от 15 до 45% продаж в зависимости от конкретного вида услуг. Законопроект должен повысить прозрачность туристического рынка.

Генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников считает, что в дальнейшем стоит определить более широкий перечень туруслуг, которые могут быть доступны на интернет-площадках. Например, добавить предложения от гидов. Сейчас это только перевозка и проживание.

Ранее TourDom.ru разбирал с экспертами законопроект. Участники рынка предложили запретить размещать на агрегаторах неклассифицированные гостиницы. В остальных случаях указывать ИНН, вид, категорию отеля и др. Данные о квартирах и гостевых домах – получать только от собственника или уполномоченного лица и размещать только после верификации.

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