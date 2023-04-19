Россияне смогут оформлять визы по прибытии при поездках в Фуюань

Граждане РФ смогут оформлять визы при поездках в китайский город Фуюань (провинция Хэйлунцзян) по прибытии. Об этом сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус в своем Telegram-канале.

© ТАСС

"По-настоящему горячей новостью стало сообщение о получении городом Фуюань права оформлять гражданам России визы по прибытии в КНР. <...> Отмечу, в течение многих лет туры в приграничный город Китая пользовались большой популярностью, а поток китайских туристов из порта Фуюань формировал основной объем въезда иностранных гостей в Хабаровский край", - написала Пунтус.

В Хабаровске состоялась рабочая встреча с делегацией из города Фуюань, где обсуждались вопросы по организации международных речных перевозок в навигацию этого года и были достигнуты договоренности об обмене списками уполномоченных туроператоров для работы по "безвизу".

От Хабаровска до ближайшего города в провинции Хэйлунцзян ранее добирались по реке на скоростном судне. Путь занимал в среднем 1 час 20 минут. До пандемии за сезон на этом маршруте обслуживали свыше 50 тыс. человек - жителей России и Китая. Туристы могли посещать города с мая по октябрь. Министр туризма сообщила, что перевозки могут начаться в конце мая - начале июня.