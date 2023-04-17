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42 минуты назад

В Турции захотели найти лазейки для нормального отдыха россиян

Lenta.ru

В Турции захотели обойти санкции и найти лазейки для нормальной работы и отдыха прибывающих в страну россиян. Об этом «Комсомольской правде» («КП») рассказал глава турецкой Федерации туроператоров Фируз Баглыкая.

В Турции захотели найти лазейки для нормального отдыха россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Россияне приезжают с наличкой, но она ограничена, и если Турция хочет зарабатывать на туристах больше, то она должна решить проблему использования кредитных карт, — предложил эксперт. — Это обязательно нужно сделать».

Другой собеседник издания, коммерческий директор канатной дороги «Олимпос» в Анталье Хайдар Джулфа подчеркнул, что Турция на протяжении долгих лет работает с гражданами России и научилась справляться с возникающими трудностями.

«Уже успешно решаются проблемы с дозаправками у авиаперевозчиков, с заменой одних бортов на другие, — добавил он. — Наши страны заинтересованы в развитии отношений, и я уверен, у нас все получится».

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