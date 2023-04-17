Туристов из России предупредили о запрете на работу на Бали
На острове Бали в Индонезии заметили билборды с надписями на русском языке, предупреждающие приезжих о последствиях работы по туристической визе. Такие рекламные щиты установило отделение министерства юстиции и прав человека, сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Мы рады приветствовать всех иностранных гостей на Бали. Как туристы вы должны знать, что вам запрещена какая-либо работа в Индонезии. Любой иностранец, проявивший неуважение и нарушивший действующее законодательство в стране, будет депортирован", – сообщается на баннере.
На билборде указано, что при выявлении нарушений законов последующий въезд на остров также будет запрещен. Аналогичный текст на щитке продублирован и на английском языке.