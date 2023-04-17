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В России призвали авиакомпании не повышать цены на авиабилеты

Авиакомпании должны помнить, что, хоть они и являются частными предприятиями, за субсидиями приходят к государству, поэтому не должны чрезмерно повышать цены на билеты. С таким призывом выступил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, передает РБК.

В России призвали авиакомпании не повышать цены на авиабилеты
© Lenta.ru

«Понятно их желание заработать прибыль, мы всячески это приветствуем», — добавил министр.

При этом, по его словам, перевозчики должны получать прибыль не за счет допродажи пяти процентов оставшихся на борту кресел «за космические деньги», а за счет массовой доступной услуги.

Более того, решить ситуацию с «золотыми авиабилетами» глава ведомства попросил и Минтранс.

«Говорить о том, что у нас 84 процента загрузки, места есть — 15 процентов, и пусть люди летают, это немножко лукавство, потому что при динамической модели ценообразования это будут золотые билеты, которые люди просто себе позволить не смогут», — пояснил он.

Решетников также подчеркнул, что все прекрасно понимают, от чего зависит рентабельность рейсов.

«Если заполняемость в районе 60-70 процентов, значит, рейс окупается», — отметил он.

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