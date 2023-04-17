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3 часа назад

Минтранс: Авиаперелеты по России могут подорожать до 30%

Парламентская газета

Без субсидий авиакомпаниям стоимость авиаперевозок внутри России в 2023 году может вырасти на 15-30%, предупредил замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик. На совместном с Минэкономразвития совещании по подготовке к туристическому сезону 2023 года он напомнил, что выделение субсидий на текущий год пока не одобрено, передает РИА «Новости».

Минтранс: Авиаперелеты по России могут подорожать до 30%
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В 2022 году на поддержку авиакомпаний выделялось 100 миллиардов рублей. В связи с отсутствием выделенных средств в текущем году, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%, сказал Чалик. Он также не исключил сокращения количества рейсов.

Еще один фактор, влияющий на рынок, — приостановка с февраля 2022 года работы 11 южных аэропортов. Открытие хотя бы двух из воздушных гаваней — Краснодара и Геленджика — оказало бы существенное влияние на ситуацию в отрасли, подчеркнул замглавы Минтранса.

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