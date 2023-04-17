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Минтранс: авиабилеты в РФ могут подорожать на 15-30% из-за снижения субсидирования

Заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик заявил, что авиабилеты в России могут подорожать на 15-30% в 2023 году в связи со снижением субсидирования. Об этом сообщает ТАСС.

Авиабилеты в РФ могут подорожать на 15-30% из-за снижения субсидирования
© Газета.Ru

«В этом году пока не одобрено выделение субсидий по аналогии с 2022 годом: как вы помните, это было 100 млрд руб. В связи с этим мы ожидаем, возможно, будет рост стоимости перевозок примерно от 15% до 30%. Соответственно, возможно будет уменьшение количества рейсов», — отметил Чалик.

Замглавы Росавиации Владимир Потешкин добавил, что в этом году внутренними рейсами планируется перевезти почти 82 млн человек. При этом субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 млрд руб.

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