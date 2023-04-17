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Россияне ездят на Мальдивы чаще иностранцев

За 2023 год Мальдивы посетили более 74 тысяч российских туристов. У других государств этот показатель ниже, сообщает официальный сайт министерства туризма страны.

Россияне ездят на Мальдивы чаще иностранцев
© Pxhere

С 1 января по 17 апреля 2023 года на "курорт богачей" ездили более 600 тысяч путешественников. По данным министерства туризма Мальдив, из них больше 74 тысяч человек — россияне.

На втором месте по количеству визитов путешественники из Индии (64,7 тысячи), на третьем — британцы (60 тысяч). В пятерку лидеров по количеству туристов, посетивших Мальдивы в 2023 году, вошли также Италия (51,5 тысячи человек) и Германия (46,4 тысячи человек).

АТОР: отдых на Мальдивах весной обойдется в 320 тысяч рублей

Ранее россияне побили рекорд посещаемости на Мальдивах.

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