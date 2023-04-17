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Туристы раскупили билеты на «Сапсаны» на майские праздники

В соцсетях туристы жалуются на завышенные цены на билеты в «Сапсан» из Москвы до Санкт-Петербурга и обратно на период майских праздников. «60 тыс. – это вам как?» По словам пассажиров, билеты на утренние скоростные поезда на 6 мая «за вменяемые деньги» закончились в первый день открытия продаж. Редакция TourDom.ru выяснила, в какую сумму обойдется проезд, если отправиться в Питер на вторые выходные.

Туристы раскупили билеты на «Сапсаны» на майские праздники
© TourDom

Оказалось, что на поездах с отправлением из Москвы 6 мая места в экономклассе практически закончились. На утренние «Сапсаны» еще можно забронировать кресла в первом классе: как минимум за 30 тыс. руб., если выбрать посадку «спиной вперед», и за 32 тыс. – с размещением лицом по направлению движения.

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Но и эти высокобюджетные варианты уже разбирают. На поезде с отправлением в 7 часов утра таких мест осталось всего 10.

В 2 раза дешевле проезд обойдется, если выехать из Москвы в 15:30. На этот поезд есть в наличии билеты в бизнес-классе за 17 тыс. руб. с посадкой против движения состава и за 18 тыс. – с более удобным размещением.

Последнее кресло в экономе за 5600 руб. осталось лишь на «Сапсане», выезжающем в 20:50.

Чтобы сэкономить, туристы могут выехать в Питер вечером в пятницу, 5 мая. На поездах в 17:40 и 20:50 еще есть доступные бюджетные варианты (7680 руб.).

Обратные билеты из Питера на 9 мая на популярный у московских туристов поезд также непросто купить. В экономе остались буквально единичные места (7 тыс. руб.) на отдельных поездах. Впрочем, в вагонах с высоким уровнем комфорта – ситуация такая же.

В частности, на 17 часов можно обнаружить лишь один билет в экономе и шесть – в первом классе. Один из составов с удобным отправлением в 19 часов уже заполнен, на другом – осталось одно свободное кресло за 7 тыс. Еще есть выбор в бизнесе на поезде, отправляющемся из Санкт-Петербурга в 21 час (30 тыс. руб.).

Желающие сэкономить могут возвращаться в Москву утром первого рабочего дня, 10 мая. В наличии есть билеты за 5 тыс. руб. на скоростной поезд в 05:30 утра, и за 7 тыс. – на 9-часовой.

Туристы могут воспользоваться и самолетом, причем стоимость окажется даже ниже проезда на «Сапсане». В частности, билеты в обе стороны на рейсы «Аэрофлота» можно купить за 8 тыс. руб., на S7 Airlines – за 16 тыс. Надо иметь в виду, что оба тарифа безбагажные, за провоз чемодана придется доплатить 7 тыс.

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