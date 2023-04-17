Авиарейсы из Иркутска в Монголию запустят в конце апреля

Авиакомпания "Ираэро" в конце апреля запустит авиарейсы Иркутск - Улан-Батор (Монголия). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы компании.
Рейсы начнут выполняться с 29 апреля с частотой один раз в неделю по субботам, а с 29 мая - два раза в неделю, по понедельникам и субботам. Обратные рейсы по тем же дням. Перелеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Согласно данным сайта авиакомпании, стоимость билета по направлению Иркутск - Улан-Батор составит 12 625 рублей, время перелета - 55 минут.
"Мы рады, что будем первой отечественной авиакомпанией, которая в 2023 году возобновит рейсы в Улан-Батор. Между Иркутской областью и Монголией тесные деловые связи, поэтому на бортах наших самолетов мы ждем в первую очередь представителей бизнеса и туристов. Хочу выразить признательность Генеральному управлению гражданской авиации Монголии за существенную помощь в организации рейсов", - цитирует пресс-служба гендиректора "Ираэро" Юрия Лапина.
"Ираэро" входит в 20 крупнейших авиакомпаний России. Парк техники "Ираэро" состоит из самолетов Airbus A319-100, Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95B, RRJ-95LR), Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и Bombardier CRJ-200 ER. Аэропорты базирования: Иркутск, Якутск, Магадан, Москва (Домодедово).