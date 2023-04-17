Авиарейсы из Иркутска в Монголию запустят в конце апреля

Рейсы начнут выполняться с 29 апреля с частотой один раз в неделю по субботам, а с 29 мая - два раза в неделю, по понедельникам и субботам. Обратные рейсы по тем же дням. Перелеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100. Согласно данным сайта авиакомпании, стоимость билета по направлению Иркутск - Улан-Батор составит 12 625 рублей, время перелета - 55 минут.