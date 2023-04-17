Названы популярные направления для отдыха в майские праздники
В майские праздники популярными считаются зарубежные направления. Куда отправиться отдыхать на длинные выходные, рассказал член московской «Деловой России», коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел», сооснователь проекта oceanview.travel Михаил Месонжник.
«Я бы посоветовал не ждать «горячих путевок», так как по факту их уже не существует, а планировать отдых заранее. Это касается не только периода длинных выходных на майские праздники, но и планирования отдыха вообще», – отметил турагент.
По словам Месонжника, популярными среди зарубежных направлений на майские стали Мальдивы, Сейшелы, Египет и ОАЭ. Для путешествий по РФ туристы часто выбирают Сочи, Алтай, Калининград, Санкт-Петербург и Ленобласть, Московскую область, Карелию, передает РИАМО.
Напомним, чаще всего россияне для отдыха выбирают из заграничных стран Турцию. Однако там достаточно много минусов.