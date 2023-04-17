Туристка во время отпуска на Канарских островах не использовала солнцезащитный крем и заметно повредила кожу. Об этом пишет Daily Mail.

Путешественница Лио загорала несколько часов подряд на канарском пляже. Из-за того, что забыла о солнцезащитном креме, вместо загара она получила отравление солнцем. Ее лицо распухло, стало больше вдвое. Появилось шелушение, а антигистаминные препараты стали действовать только в конце отпуска, через неделю.

Девушка сказала, что напоминала внешне бурундука и чувствовала себя ужасно. Она призвала не забывать защищать кожу от солнечных ожогов.