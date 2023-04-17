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Куда приморцы отправятся на майские праздники в этом году: стоимость авиабилетов

Традиционно жители Приморского края отправляются в отпуска на майские праздники. В этом году в списке популярных направлений, помимо внутренних рейсов, есть и заграничные.

Куда приморцы отправятся на майские праздники в этом году
© РИА "ФедералПресс"

Одним из самых популярных направлений из Владивостока остается Москва. Средняя стоимость билетов в оба направления составляет 33 100 рублей. Далее идут Южно-Сахалинск со средним чеком на билеты 18 600 рублей, Санкт-Петербург – 30 900 рублей, Хабаровск – 11 500 рублей и Новосибирск – 29 700 рублей.

Среди зарубежных направлений популярностью попользуются страны, куда летают прямые рейсы. Самыми популярными оказался Таиланд со средним чеком 21 300 рублей в одну сторону, Узбекистан – 27 800 рублей, а также Китай – 14 500 рублей.

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