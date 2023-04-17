К Российскому Деду Морозу теперь можно приехать и летом

Впервые в нынешнем году в рамках проекта "Русский Север" будут организованы туры выходного дня из Москвы в Великий Устюг. Зимний волшебник готов предложить туристам летние развлечения. Ранее подобные путешествия действовали только в зимний период с ноября по март.
Летом у туристов откроется возможность познакомиться с древним русским северным городом и побывать в Вотчине Деда Мороза. А она именно в летние месяцы обладает особым очарованием. Сказочный парк наполнен лечебным сосновым ароматом, украшен цветочными композициями.
- Будут работать в полном режиме все объекты Вотчины, а также филиал Московского зоопарка, - рассказывает начальник департамента экономического развития Вологодской области Евгений Климанов.
А еще путешественники смогут побывать в жилищах сказочных персонажей Вотчины, даже Бабы Яги, поучаствовать в играх, увидеть театрализованное представление. Его участниками традиционно становятся дети из Театра моды Деда Мороза. Здесь разрабатывают коллекции одежды для самого зимнего волшебника и его команды. А еще участвуют в разных тематических конкурсах, где демонстрируют свое мастерство. Недавно коллектив занял второе место в показах в Санкт-Петербурге за коллекции "Ганзейские узоры" и "Сияние серебра".
Как считают в резиденции Деда Мороза, летнее путешествие станет незабываемым. В июне из Москвы рейсы отправятся 10, 16, 23 и 30, в июле - 1, 8, 15, 22 и 29. Обратно поезд отправится в Москву на следующий день. За десять дней откроют продажу билетов в городах, где останавливается состав: Ярославль, Данилов, Вологда. Экскурсии можно оплатить по прибытии в Великий Устюг или на сайте железнодорожной компании. Также возможно и самостоятельное посещение туристских объектов.