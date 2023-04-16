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АТОР: Турция может недосчитаться 2 млн российских туристов из-за роста цен

Стоимость отдыха в Турции за последнее время выросла в несколько раз. В этих условиях страна может недосчитаться до 2 млн российских туристов, которые предпочтут другие, более доступные направления, заявил генеральный директор компании «Русский Экспресс» и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов на мероприятии «День "Русского Экспресса"».

АТОР: Турция может недосчитаться 2 млн российских туристов
© Слово и Дело

В качестве альтернативы эксперт назвал Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Мальдивы. Последний курорт востребован круглый год: состоятельные россияне едут туда зимой, а летом отправляются бюджетные путешественники, уточнил он.

Комментируя предстоящий туристический сезон в Турции, Кобищанов напомнил, что в прошлом году республику посетило 5,2 млн отдыхающих из России. В этом году страна планирует принять 6 млн человек. Однако гендиректор выразил сомнение, что эта цифра будет достигнута.

По его оценке, скорее всего, В Турцию приедет около 4 млн россиян. Остальные 2 млн туристов будут выбирать другие направления, уверен Кобищанов.

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