Крупнейшие отели Крыма объявляют о спецпредложениях для туристов

На этой неделе крупнейшая крымская гостиница, «Ялта-Интурист» (более 1100 номеров. – Ред.), смягчила условия бронирования. Как указано на сайте, туристам предлагается зафиксировать цену своего отдыха в период с 1 июня по 30 сентября. При бронировании достаточно оплатить только 25% от стоимости проживания, а оставшуюся часть можно внести за 30 дней до заезда. При этом при полной предоплате действует скидка – 10%, которую можно суммировать с программой лояльности и таким образом получить выгоду до 35%.

Фото: Tourdom Tourdom

Спецпредложения сейчас анонсированы или уже действуют и у других крупных отелей. Так, Mriya Resort обещает, что 17–18 апреля при бронировании семейных вилл на все лето туристы получат скидку 40–50%. Это самый дорогой вид размещения, поэтому цены на сайте не афишируются – за подробностями предлагается обращаться напрямую в отель.

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Что касается других отелей, то у «Ялта-Интурист» с учетом 10%-ной скидки размещение на июнь начинается от 6300 руб. за номер, включая завтрак. Для сравнения: при бронировании в феврале номера предлагались от 9000 руб. В семейном комплексе «Черноморец» (4*) на лето на сайте действует «лучшая цена», позволяющая отдохнуть за 11 200 руб. в день вдвоем на «все включено» – в феврале было от 16 тыс. Санаторий «Ай-Петри» готов поселить в июне двух человек за 4200 в сутки с трехразовым питанием.