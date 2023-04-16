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Самолет совершил аварийную посадку из-за попавшей в двигатель стаи птиц

Самолет авиакомпании Aer Lingus вернулся в аэропорт Дублина спустя несколько минут после вылета из-за стаи птиц, попавших в двигатель. Об этом сообщает Daily Mail.

Самолет аварийно сел в Дублине из-за попавших в двигатель птиц
© Lenta.ru

Уточняется, что лайнер следовал в Чикаго, однако сразу после взлета столкнулся с птицами и совершил аварийную посадку. По словам пилота, в двигатель попали голуби. В этот момент находившиеся в салоне люди ощутили сильную вибрацию, однако никто не пострадал. Инженеры осмотрели судно, а пассажиров высадили, чтобы позже отправить в пункт назначения на другом самолете.

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