Самолет аварийно сел в Дублине из-за попавших в двигатель птиц

Самолет авиакомпании Aer Lingus вернулся в аэропорт Дублина спустя несколько минут после вылета из-за стаи птиц, попавших в двигатель. Об этом сообщает Daily Mail .

Уточняется, что лайнер следовал в Чикаго, однако сразу после взлета столкнулся с птицами и совершил аварийную посадку. По словам пилота, в двигатель попали голуби. В этот момент находившиеся в салоне люди ощутили сильную вибрацию, однако никто не пострадал. Инженеры осмотрели судно, а пассажиров высадили, чтобы позже отправить в пункт назначения на другом самолете.