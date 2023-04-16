В России растет количество и популярность кемпингов и глэмпингов

Число кемпингов и глэмпингов в России растет втрое быстрее, чем классических отелей. При этом средняя стоимость размещения в таких объектах, как пишет «Коммерсантъ», за год выросла более чем на треть. По итогам марта чиисло организаций с видом деятельности «кемпинг» в РФ стало больше на 13% и превысило тысячу.

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Платформы онлайн-бронирования отчитываются о росте спроса и предложения модульных отелей. Вот что рассказал Business FM основатель и генеральный директор сервиса для бронирования жилья в поездках «Суточно.ру» Юрий Кузнецов:

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— Первые запросы на глэмпинги начали появляться в прошлом году. Сейчас таких запросов стало больше, соответственно, мы создали уже один раздел под глэмпинги и надеемся, что в этом и следующем году количество глэмпингов вырастет. Потому что это такой вид проживания, вид размещения, который набирает популярность. Насколько дальше будет этот вид размещения развиваться, мы пока не знаем, но спрос растет как со стороны гостей, которые хотят арендовать такой домик, так и со стороны самих глэмпингов, которые хотят разместиться на нашем ресурсе.

— Действительно ли это комфортабельное средство размещения? Удобно ли это?

— Если сравнивать с классической базой отдыха, то, наверное, это сопоставимо с домиком на базе отдыха по удобствам.

— Обычные палатки уже как-то неинтересны или больше комфорта хочется?

— Я думаю, что тут дело больше даже не в комфорте. Такой вид размещения новый, соответственно, можно сделать красивые фотографии, выложить в социальные сети, показать друзьям.

Затраты на строительство качественного глэмпинга (палаточного городка с инфраструктурой и всеми удобствами) — 100 млн рублей, а окупаемость — четыре-пять лет. Вложений в классический загородный отель требуется минимум в пять раз больше. При этом на возврат средств потребуется более десяти лет.

Также инвесторов кемпингов и глэмпингов привлекает наличие федеральных и региональных субсидий и ограниченное регулирование. Отдельные стандарты пока не приняты, и деятельность таких объектов регулируется нормами земельного, природоохранного, санитарного, потребительского и общего законодательства.

Строительство кемпингов и глэмпингов обычно возникает в тех локациях, где запрещены или невозможны из-за удаленности капитальные стройки. Также это может быть придорожная инфраструктура для ночевки автолюбителей, такая появилась на М4, например, отмечает гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин:

Сергей Ромашкин генеральный директор турфирмы «Дельфин»

«В Заполярье, за Северным полярным кругом, появился первый глэмпинг на плато Путорана, заповедный реликтовый регион, и там невозможно капитальное строительство. В Розе Хутор в заповедной зоне появился глэмпинг, туристы, которые интересуются отдыхом на природе, в тишине, хотят посмотреть северное сияние, закаты с малым количеством соседей. Выбираются глэмпинги просто потому, что это неотъемлемая часть той локации, того места, куда они направляются, другого размещения часто там просто нет или это запрещено, поскольку это особо охраняемые территории, либо это труднодоступные места, где строительство будет страшно дорого. Здесь по цене даже невозможно сориентироваться, потому что есть объекты с размещением в тысячу рублей в сутки, а самый дорогой, который я видел, стоил 15 тысяч в сутки на человека. Цикл строительства отеля занимает два-три года, глэмпинги можно строить, поскольку они не капитальные, за три-пять месяцев, это хорошо и быстро окупаемые проекты, недорогие, стоимость строительства в два-три раза ниже, чем в капитальных отелях. Многие в регионе рассматривают это как важный ресурс в расширении отельной базы там, где поток растет. Простой пример — Дагестан, поток растет со скоростью 30-35% в год, понятно, что ни одно отельное строительство не успеет за таким бурным ростом. В Дагестане мы видим несколько десятков таких проектов, которые успеют построить даже к этому сезону, в мае они, наверное, запустятся. Руководство республики и губернатор понимают, что другого варианта просто нет, отели строятся, но они будут строиться еще год, мы увидим отдачу от капитальных отелей только в 2024 году, а глэмпинги могут успеть к этому сезону».