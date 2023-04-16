Turkish Airlines намерена увеличить флот до 800 самолетов

Согласно новой стратегии на ближайшие десять лет, турецкий национальный перевозчик Turkish Airlines нацелен удвоить флот до 800 самолетов и перевозить ежегодно 170 млн пасс. к 2033 году, к его столетнему юбилею.

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План подразумевает развитие пассажироперевозок с годовым темпом 7%; в текущем году авиакомпания планирует обслужить 85 млн чел.

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В настоящее время Turkish Airlines эксплуатирует 411 самолетов (пассажирских и грузовых) и планирует увеличить флот до 435 ВС к концу года. Перевозчиком заказано 82 самолета (14 Boeing и 68 Airbus).

Авиакомпания входит в глобальный альянс Star Alliance и выполняет полеты по 340 направлениям — 289 международным в 129 странах и 53 местным. По замыслу, к 2033 году ее маршрутная сеть должна вырасти до 400 пунктов назначения.

К этому моменту консолидированная выручка компании должна превысить 50 млрд долл. по сравнению в 18,4 млрд, полученными в прошлом году. Также планируется удвоить размер грузового бизнеса, который приносит ей более одной пятой доходов.

В Turkish Airlines (включая дочерние компании) работает более 75 тыс. чел., через десять лет количество сотрудников должно достигнуть 150 тыс.

Turkish Airlines планирует вывести дочернее бюджетное подразделение AnadoluJet в отдельную лоукост-авиакомпанию — перепозиционировать ее бренд, изменить структуру доходов и расходов и увеличить флот с 70 до 200 самолетов, пополнив его машинами нового поколения.

В настоящее время AnadoluJet летает, используя свидетельство эксплуатанта Turkish Airlines, что не позволяет ей достичь низких издержек как у основного местного конкурента Pegasus Airlines. К примеру, пилоты Turkish также летают на самолетах AnadoluJet.

AnadoluJet будет базироваться в старом стамбульском аэропорту им. Сабихи Гекчен (азиатская часть) и в столице Анкаре, а Turkish Airlines — в новом мегааэропорту Стамбула (европейская часть).