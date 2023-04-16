Цена летних путевок из России в Турцию выросла на 20-30% за год, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли.

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Средний чек на направлении составляет 226 тыс. рублей.

По данным туроператора «Русский Экспресс», путевки на турецкие курорты подорожали на 30%. Стоимость туров на начало июня в отель четыре звезды на «все включено» начинается от 189,4 тыс. рублей за двоих на семь ночей.

Ранее сообщалось, что от 1 до 2 млн туристов из России могут отказаться от отдыха в Турции в 2023 году из-за роста цен в этой стране. Такое мнение выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как полагает вице-президент АТОР, россияне переключатся на отдых в Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и на Мальдивах.