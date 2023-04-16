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2 часа назад

Туроператоры: цена летних путевок из России в Турцию выросла на 20-30% за год

Газета.Ruиещё 3

Цена летних путевок из России в Турцию выросла на 20-30% за год, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов отрасли.

Цена летних путевок из России в Турцию выросла на 20-30% за год
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Средний чек на направлении составляет 226 тыс. рублей.

По данным туроператора «Русский Экспресс», путевки на турецкие курорты подорожали на 30%. Стоимость туров на начало июня в отель четыре звезды на «все включено» начинается от 189,4 тыс. рублей за двоих на семь ночей.

Ранее сообщалось, что от 1 до 2 млн туристов из России могут отказаться от отдыха в Турции в 2023 году из-за роста цен в этой стране. Такое мнение выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как полагает вице-президент АТОР, россияне переключатся на отдых в Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и на Мальдивах.

На прошлой неделе исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе говорила, что некоторые туроператоры снизили цены на проживание в ряде отелей Турции на 10-15%.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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