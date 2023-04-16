Россияне чаще покупают туры в Арабские Эмираты на лето

Объединенные Арабские Эмираты постепенно становятся альтернативой Турции. Как отметили представители туроператора «Русский Экспресс», высокий спрос на это направление появился еще летом 2022-го. В этом году тенденция сохраняется.

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«С середины мая в ОАЭ наступает летний сезон. Отели существенно снижают стоимость, поэтому отдохнуть можно по вполне приемлемой цене. Это, безусловно, делает отдых в Эмиратах достаточно привлекательным, особенно на фоне заметно подорожавших в этом сезоне туров на турецкое побережье», – сообщила TourDom.ru директор по рекламе и PR «Русского Экспресса» Анна Филатовская.

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Как подчеркнули в компании, среди курортов ОАЭ, где есть отели на «все включено», лидируют два: Рас-эль-Хайма и Фуджейра. Десятидневный семейный отдых там обойдется в районе 300 тыс. руб. Тур на троих (два взрослых и ребенок 10 лет) с вылетом 10 июня из Москвы в отеле Fujairah Rotana Resort & SPA 5* стоит от 293 тыс. руб. Питание включено в стоимость. За аналогичный по длительности и дате вылета тур с питанием в 5-звездочном отеле InterContinental Fujairah Resort нужно отдать 309,5 тыс. руб.

То, что спрос на Арабские Эмираты растет, подтвердили и представители ANEX Tour. В ряде случаев это направление действительно может быть альтернативой Турции. Например, 7 ночей в Bahi Ajman Palace (Ex. The Ajman Palace) 5* с вылетом из Новосибирска 9 июня и питанием «все включено» на двух взрослых и ребенка 10 лет обойдутся в 276,5 тыс. руб. Для сравнения: аналогичный отдых в анталийском A Good Life Utopia Family Resort 5* с вылетом из столицы Сибири стоит от 315 тыс. руб.

Однако лидером продаж в ANEX Tour называют все же Турцию. Во многом благодаря уровню сервиса, разнообразию отелей с системой «все включено», наличию анимации, стоимости и возможности прямого чартерного перелета из региональных городов она опережает другие курортные страны. Популярность Турции подтверждают результаты опроса более 500 турагентств, проведенного службой «БАНКО».