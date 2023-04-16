АТОР: 2 млн россиян могут отказаться от поездок в Турцию в 2023 году из-за роста цен. Таким неожиданным фактом вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов поделился во время конференции. Он рассказал, что многие люди не забронировали заранее туры, а потом резко упал курс рубля, и падение всё ещё продолжается, что сильно влияет на спрос. О том, насколько выросли цены, и какие у граждан РФ есть альтернативы турецким курортам, написало ТАСС.