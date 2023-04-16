АТОР: 2 млн россиян могут отказаться от поездок в Турцию в 2023 году из-за роста цен. Таким неожиданным фактом вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов поделился во время конференции. Он рассказал, что многие люди не забронировали заранее туры, а потом резко упал курс рубля, и падение всё ещё продолжается, что сильно влияет на спрос. О том, насколько выросли цены, и какие у граждан РФ есть альтернативы турецким курортам, написало ТАСС.
«Отдых в этой стране (Турции – прим. ред.), который ранее стоил около 200 000 рублей, теперь может стоить 300 000-400 000 рублей и более. К таким ценам большинство туристов не привыкли, они ждут горящих туров, но и их почти не будет, так как роль чартерной перевозки уменьшилась. В итоге 1-2 млн россиян не смогут при нынешних ценах полететь в Турцию», – привело агентство слова главы АТОР.
По мнению Тараса Кобищанова, повышение стоимости турецких поездок приведёт к перераспределению спроса в пользу, например, Мальдив, ОАЭ или Таиланда.
«Секрет» рассказывал, куда помимо этих стран можно съездить, если отдых в Турции вам надоел или стал не по карману. Но будьте осторожны, когда начнёте шерстить сайты в поисках самых выгодных цен – мошенники создали множество фейковых порталов для бронирования номеров. И на фальшивку не так уж сложно попасться.