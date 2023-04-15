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Из Санкт-Петербурга запустят рейс в Индонезию

Авиакомпания Uzbekistan Airways запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Джакарту с пересадкой в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

Из Санкт-Петербурга запустят рейс в Индонезию
© Unsplash

Рейсы будут летать каждый вторник, начиная с 26 апреля.

Самолет вылетит в 23:20 и прибудет в Ташкент в 06:10, после чего отправится из столицы Узбекистана в 09:00 и приземлится в Джакарте в 19:30.

Обратный вылет – по средам в 21:00. Самолет приземлится в Ташкенте в 03:30, вылетит в 08:35 и прибудет в Пулково в 11:45.

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