Из Санкт-Петербурга запустят рейс в Индонезию

Авиакомпания Uzbekistan Airways запустит рейсы из Санкт-Петербурга в Джакарту с пересадкой в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Пулково.

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Рейсы будут летать каждый вторник, начиная с 26 апреля.

Самолет вылетит в 23:20 и прибудет в Ташкент в 06:10, после чего отправится из столицы Узбекистана в 09:00 и приземлится в Джакарте в 19:30.