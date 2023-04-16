Топ неожиданных бюджетных направлений для отпуска в 2023 году

Компания Cotswold Outdoor составила список мест, которые могут предложить наиболее дешевый отдых в 2023 году, пишет "ТурПром".

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Как сообщает издание, список оказался несколько неожиданным, поскольку в топ-10 лучших мест для бюджетного отдыха вошли столицы стран "постсоветского пространства" и Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что при составлении рейтинга компания учитывала среднюю стоимость продуктов, проезда в общественном транспорте и жилья. Также учитывались скорость мобильного интернета и наличие бесплатных достопримечательностей.