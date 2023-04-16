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ТурПром: Названы лучшие места для дешевого отдыха в 2023 году, список оказался неожиданным

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Компания Cotswold Outdoor составила список мест, которые могут предложить наиболее дешевый отдых в 2023 году, пишет "ТурПром".

Топ неожиданных бюджетных направлений для отпуска в 2023 году
© Banki.loans

Как сообщает издание, список оказался несколько неожиданным, поскольку в топ-10 лучших мест для бюджетного отдыха вошли столицы стран "постсоветского пространства" и Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что при составлении рейтинга компания учитывала среднюю стоимость продуктов, проезда в общественном транспорте и жилья. Также учитывались скорость мобильного интернета и наличие бесплатных достопримечательностей.

В итоге на первом месте оказался Ереван, на втором - Баку, за ними идут Бангкок, Ханой, Сеул, Мадрид, Будапешт, София, Пекин. Замыкает десятку лидеров Вена.

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