Топ неожиданных бюджетных направлений для отпуска в 2023 году

ТурПром: Названы лучшие места для дешевого отдыха в 2023 году, список оказался неожиданным
Компания Cotswold Outdoor составила список мест, которые могут предложить наиболее дешевый отдых в 2023 году, пишет "ТурПром".
Как сообщает издание, список оказался несколько неожиданным, поскольку в топ-10 лучших мест для бюджетного отдыха вошли столицы стран "постсоветского пространства" и Юго-Восточной Азии.
Отмечается, что при составлении рейтинга компания учитывала среднюю стоимость продуктов, проезда в общественном транспорте и жилья. Также учитывались скорость мобильного интернета и наличие бесплатных достопримечательностей.
В итоге на первом месте оказался Ереван, на втором - Баку, за ними идут Бангкок, Ханой, Сеул, Мадрид, Будапешт, София, Пекин. Замыкает десятку лидеров Вена.