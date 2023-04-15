Туристам объяснили рекомендации МИДа о поездках в недружественные страны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая с брифингом, посоветовала российским гражданам «проявлять повышенную осторожность при планировании поездок за рубеж, особенно в недружественные страны». В утвержденном ранее перечне есть направления, которые сейчас предлагают и туроператоры. Например, Греция, Кипр, Япония и Индонезия. Редакция выяснила, какие правовые последствия имеет рекомендация.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

С правовой точки зрения это мало что меняет. Поездки за границу как организованные, так и самостоятельные по-прежнему никто не ограничивает. Как пояснил юрист Александр Байбородин, закона, напрямую вводящего запрет на выезд в страны, находящиеся в списке недружественных, нет. К тому же комментарий официального представителя МИД не является основанием для признания таких туров небезопасными. Поэтому если турист уже приобрел тур на Кипр и по каким-либо причинам после выступления Марии Захаровой передумает туда лететь, то расторжение договора о предоставлении туристических услуг будет происходить на общих основаниях, за вычетом понесенных туроператором расходов.

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С другой стороны, по словам Александра Байбородина, есть несколько нюансов. Туристу, который уже приобрел тур, могут отказать во въезде уже непосредственно в стране из списка недружественных либо из нее депортировать. Если он потом предъявит претензии организатору поездки и потребует вернуть деньги, то теоретически суд может встать на сторону туриста. Чтобы избежать этого, туроператорам имеет смысл письменно предупреждать путешественников о возможных проблемах со въездом в недружественные страны еще до поездки.

Другой вопрос – нештатные ситуации уже в стране пребывания, которые нередко случаются с туристами. Утеря документов, несчастные случаи и т. д. При обычных обстоятельствах на помощь можно рассчитывать в российском консульстве. Но в странах, которые признали недружественными, штат дипмиссий существенно сократился. Об этом неоднократно говорили эксперты. В первую очередь это касается Евросоюза, отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. Да, возможность туда поехать сохраняется, но в экстренной ситуации могут возникнуть проблемы с получением юридической помощи и консульской поддержкой.