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Названы самые популярные у россиян весной страны

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Этой весной самой популярной страной для зарубежного отдыха среди граждан России стала Турции, сообщает сервис OneTwoTrip.

Названы самые популярные у россиян весной страны
© Unsplash.com

Согласно данным бронирования отелей, на долю Турции приходится 16,6 всех визирований гостиничных номеров россиянами. На втором месте Таиланд, а на третьем – Объединенные Арабские Эмираты.

В топ-10 стран, куда этой весной стремятся россияне, вошли также Италия, Белоруссия, Испания, Армения, Франция, Казахстан и Индонезия.

Ранее «СП» писала о том, что между юго-западом Китая (город Чунцин) и Лондоном возобновляются прямые регулярные пассажирские авиарейсы.

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