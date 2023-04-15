Названы самые популярные у россиян весной страны

Этой весной самой популярной страной для зарубежного отдыха среди граждан России стала Турции, сообщает сервис OneTwoTrip.

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Согласно данным бронирования отелей, на долю Турции приходится 16,6 всех визирований гостиничных номеров россиянами. На втором месте Таиланд, а на третьем – Объединенные Арабские Эмираты.

В топ-10 стран, куда этой весной стремятся россияне, вошли также Италия, Белоруссия, Испания, Армения, Франция, Казахстан и Индонезия.