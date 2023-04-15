Названы самые популярные у россиян весной страны
Этой весной самой популярной страной для зарубежного отдыха среди граждан России стала Турции, сообщает сервис OneTwoTrip.
Согласно данным бронирования отелей, на долю Турции приходится 16,6 всех визирований гостиничных номеров россиянами. На втором месте Таиланд, а на третьем – Объединенные Арабские Эмираты.
В топ-10 стран, куда этой весной стремятся россияне, вошли также Италия, Белоруссия, Испания, Армения, Франция, Казахстан и Индонезия.
Ранее «СП» писала о том, что между юго-западом Китая (город Чунцин) и Лондоном возобновляются прямые регулярные пассажирские авиарейсы.