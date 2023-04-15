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2 часа назад

В России выросло число модульных отелей

Lenta.ru

По итогам марта 2023 года количество модульных отелей в России выросло на 13 процентов — до 1,03 тысячи год к году. Об этом «Коммерсантъ».

В России выросло число модульных отелей
Фото: UnsplashUnsplash

В Travelline рассказали изданию, что за год число кемпингов и глэмпингов на платформе выросло почти на 50 процентов, в сегментах отелей и санаториев — менее чем на 10 процентов.

По словам руководителя отельного направления OneTwoTrip Дениса Дроздовского, предложение модульных отелей за год значительно увеличилось и продолжает расти. Он отмечает, что это самый молодой сегмент на отельном рынке, где есть свободная ниша.

Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич оценил затраты на строительство хорошего глэмпинга примерно в 100 миллионов рублей, а окупаемость — в четыре-пять лет.

Новости путешествий,Станислав Ивашкевич,Коммерсант,
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