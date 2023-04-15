В России выросло число модульных отелей

По итогам марта 2023 года количество модульных отелей в России выросло на 13 процентов — до 1,03 тысячи год к году. Об этом «Коммерсантъ».

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В Travelline рассказали изданию, что за год число кемпингов и глэмпингов на платформе выросло почти на 50 процентов, в сегментах отелей и санаториев — менее чем на 10 процентов.

По словам руководителя отельного направления OneTwoTrip Дениса Дроздовского, предложение модульных отелей за год значительно увеличилось и продолжает расти. Он отмечает, что это самый молодой сегмент на отельном рынке, где есть свободная ниша.