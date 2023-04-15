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3 часа назад

Поезд из Петербурга в Евпаторию в 2023 году будет курсировать ежедневно

ТАССиещё 1

Первый рейс из Санкт-Петербурга в Евпаторию отправится 27 апреля, при этом в 2023 году поезд будет отправляться ежедневно. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд сервис экспресс".

Поезд из Петербурга в Евпаторию будет курсировать ежедневно
Фото: ТАССТАСС

"Поезд № 179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург - Евпатория компании "Гранд сервис экспресс" в этом году будет курсировать каждый день. Первый рейс из Петербурга - 27 апреля, из Евпатории - 29 апреля", - говорится в сообщении.

В прошлом году поезд курсировал через день.

Уточняется, что поезд будет отправляться из Санкт-Петербурга в 19:16 и прибывать в Евпаторию через день в 13:50. В обратную сторону поезд будет отправляться в 17:55 и прибывать в Петербург через день в 13:01. Поезд проследует через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону.

Также в состав поезда снова будут включены вагоны беспересадочного сообщения из Пскова и Великого Новгорода, которые будут подцеплять в Чудово. Такие вагоны будут отправляться с 27 мая 2-3 раза в неделю.

Также перевозчик напоминает, что желающим добраться до Феодосии нужно купить билеты до ближайшей к этому городу станции - Владиславовка.

"Гранд сервис экспресс" - частный железнодорожный перевозчик, созданный в 2002 году. Вначале компания специализировалась только на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности. В декабре 2019 года компания организовала пассажирские перевозки в Крым. Поезда "Таврия" круглый год курсируют из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь; из Омска, Перми и Кисловодска - в Симферополь.

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