Авиакомпания «Россия» разрешила брать в ручную кладь зонт-трость

Пассажиры авиакомпании «Россия» могут теперь брать зонты-трости в ручную кладь. Как сообщается в Телеграме перевозчика, это касается всех рейсов, выполняемых в партнерстве с «Аэрофлотом».

Фото: Tourdom Tourdom

В 2017 году такие аксессуары исключили из списка «неприкосновенных» предметов, а так как по габаритам в ручную кладь они не укладываются, их необходимо было сдавать в багаж. Как уточнили представители авиакомпании, провоз зонтов-тростей не регламентировался внутренними правилами, а сами трости были отнесены к медицинским принадлежностям.

Надо отметить, что ряд авиаперевозчиков позволяет сверх установленной нормы и без взимания дополнительной платы провозить в качестве ручной клади зонты-трости наравне с букетами цветов, верхней одеждой и костюмом в портпледе. Среди них, например, сам «Аэрофлот» и Utair. Провезти этот аксессуар в салоне самолета удастся и пассажирам «Победы», которая, как и «Россия», входит в группу «Аэрофлот». На сайте авиаперевозчика указано, что без доплаты можно взять не только ноутбук или планшет в мягком чехле, но и зонт-трость.