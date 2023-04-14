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16 минут назад

Туристы жалуются на вымогательства таможенников в аэропорту Бали

TourDom

В подразделении таможенной службы аэропорта Денпасар на Бали проводится внутреннее расследование. Причиной проверки стали сообщения от прибывающих на остров туристов о незаконных штрафах со стороны сотрудников таможни.

Туристы жалуются на вымогательства таможенников в аэропорту Бали
Фото: TourdomTourdom

По рассказам нескольких иностранных гостей, находясь в зале прилета, они сделали пару снимков в очереди на досмотр. После этого к ним сразу подходил человек в форме и сообщал о нарушении закона о фотосъемке в зоне ограниченного доступа и грозящей депортации. Далее следовало требование оплатить «штраф» в размере 60 млн индонезийских рупий (около 4000 долларов).

Пассажиров отводили в отдельную комнату, где предлагали «погасить долг» здесь же, на месте. После слов туристов, что таких денег у них нет, сотрудник таможни пытался «сторговаться» и называл уже меньшую сумму. Этот факт вызвал еще большие подозрения у иностранцев, которые впоследствии поделились своими историями в соцсетях и на телевидении. В конце концов, они отдавали несколько сотен долларов США и получали разрешение въехать в страну.

Как отметил глава отдела по связям с общественностью и таможенному консультированию Хатта Вардхана, в зоне таможенного досмотра действительно запрещена фото- и видеосъемка. Однако в полномочия сотрудников службы не входит выписка штрафов нарушителям и уж тем более их депортация. «Мы проводим внутреннее расследование, координируем работу с профильными ведомствами. Мы выясним все обстоятельства инцидентов, а затем свяжемся с заинтересованными сторонами. Пока никаких подтверждений словам пассажиров не выявлено», – добавил представитель таможни.

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